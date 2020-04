Slovenia: coronavirus, misure restrittive in vigore ancora per due-quattro settimane

- Le rigide misure restrittive introdotte dalla Slovenia tre settimane fa per contrastare l'epidemia di coronavirus stanno funzionando e dureranno "almeno altre due o quattro settimane". Lo ha annunciato oggi il portavoce del governo Jelko Kacin, secondo cui solo allora la Slovenia prenderà in considerazione di iniziare ad allentare le misure in modo che la vita dei cittadini possa tornare alla normalità. "Una volta avviate, le misure di allentamento dovranno essere attentamente pianificate e misurate, con la consapevolezza che dovremo convivere con il virus e l'epidemia per un pò", ha detto Kacin. Le sue parole sono state riprese da Bojana Beovic, specialista in malattie infettive che dirige la task force medica per il contrasto al coronavirus del ministero della Salute sloveno. Beovic ha affermato che la Slovenia sta gestendo bene l'epidemia grazie alle misure rigorose attuate e che gli ospedali non sono ancora in crisi. Secondo l’infettivologa, tuttavia, la situazione attuale è solo "un obiettivo intermedio". Le curve si sono appiattite e l'epidemia è stata portata in uno "fase stazionaria" anche se "non siamo ancora stati in grado di invertire la tendenza", ha aggiunto Beovic. L'inversione della curva dipenderà dalle misure del governo e dalle azioni di ciascun individuo, ha affermato la specialista. La Slovenia ha riportato 28 decessi confermati di coronavirus stando ai dati aggiornati a ieri, sei più rispetto alla quota del giorno precedente, mentre il numero di infezioni confermate è aumentato a 997. (Lus)