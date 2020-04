Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), Raggi non scarichi inefficienze su famiglie e Oepa (2)

- Figliomeni ribadisce "inoltre, che occorre garantire le tutele economiche agli operatori del settore senza assolutamente intaccare i fondi del sociale per le persone con disabilità che non stanno usufruendo dell'assistenza e della didattica necessaria e tale criticità, purtroppo, avrà effetti molto negativi per la loro crescita. Come Fratelli d'Italia - conclude il consigliere di Fd'I - esigiamo risposte immediate e pretendiamo che la giunta Raggi finalmente comprenda che è necessario dare direttive precise per risolvere i problemi sollevati anche dalle consulte sull'handicap, anche programmando sin d'ora tutte quelle attività sociali e didattiche non realizzate e che sono assolutamente indispensabili per gli alunni e le proprie famiglie così gravemente penalizzate". (Com)