Coronavirus: Di Maio su omelia Papa, vi è tutto quello che conta in questo periodo di difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha commentato in un messaggio su Facebook, l’omelia pronunciata oggi da papa Francesco in occasione della Domenica delle Palme in una Basilica San Pietro praticamente deserta a causa delle misure per contrastare il coronavirus. “Voglio augurarvi una buona Domenica delle Palme. Oggi ho ascoltato la bellissima omelia di papa Francesco. E da credente penso che nelle sue parole ci sia tutto quello che conta in questo grave momento di difficoltà”, ha dichiarato Di Maio. Citando le parole del Pontefice, il ministro ha aggiunto: “La vita non serve, se non si serve. Guardate ai veri eroi che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli che hanno fama, celebrità e soldi, bensì coloro che danno tutti sé stessi per servire gli altri. Pensiamo al bene che possiamo fare, prendiamoci cura dei più deboli”. Infine Di Maio ha concluso: “La mia preghiera in queste giornate drammatiche va a medici, infermieri e tutti gli altri servitori dello Stato che stanno salvando vite altrui a costo della propria”.(Res)