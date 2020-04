Egitto: Autorità Canale di Suez dona 635 mila dollari per combattere il coronavirus

- L’Autorità del Canale di Suez (Acs) ha annunciato oggi di aver donato circa 635.000 dollari alle istituzioni dello Stato per far fronte all’emergenza del coronavirus. In una nota, il presidente dell’Autorità, il generale Osama Rabie, ha dichiarato che una parte della donazione, 320 mila dollari, al fondo "Viva Egypt" controllato dallo Stato e l'altra metà per potenziare le misure anti-coronavirus nel governatorato di Port Said. In Egitto a finora provocato 71 morti a fronte di 1.070 contagi, ma ha anche lasciato milioni di lavoratori irregolari senza alcuna fonte di reddito. Il governo egiziano ha lanciato un'iniziativa a sostegno dei lavoratori informali, registrando i loro nomi su un sito internet appositamente creato per consentire a queste persone accedere al programma di solidarietà sociale. Il programma prevede l’erogazione di circa 30 dollari per ogni lavoratore irregolare che si registra sul sito internet.(Cae)