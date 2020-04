Coronavirus: Algeria riceve 8,5 milioni di mascherine dalla Cina

- L'Algeria ha ricevuto oggi un primo lotto di attrezzature mediche per far fronte al coronavirus, tra cui 8,5 milioni di mascherine, trasportate dalla Cina a bordo di due aerei militari. Ad accogliere i due aerei cargo il premier Abdelaziz Djerad accompagnato dal ministro della Salute Abderrahmane Benbouzid. Il carico trasportato a bordo di due aerei cargo dell'esercito algerino è costituito da 8,5 milioni di mascherine di diversi tipologie, tute protettive e per il personale medico, ma anche kit per effettuare test. "L'Algeria prima o poi trionferà su questa pandemia", ha dichiarato il premier Djerad. L'Algeria ha registrato ieri 25 nuovi decessi portando il numero totale delle vittime a 130, mentre il numero contagi è a 1251.(Ala)