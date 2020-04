Coronavirus: Pedica (Pd), prezzo unico nazionale per mascherine, stop speculazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stabilire un prezzo unico nazionale per tutti i dispositivi di sicurezza e lo inserisca nel prossimo decreto. Lo chiede, in una nota, l'esponente del Pd Stefano Pedica."Basta con le speculazioni sulle mascherine - dichiara Pedica - Il governo stabilisca subito un prezzo unico nazionale per tutti i dispositivi di sicurezza e lo inserisca già nel prossimo decreto". È quanto afferma, in una nota, "Bisogna controllare attentamente sulla distribuzione e sulla vendita di mascherine. È intollerabile che in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo ci sia qualcuno che ne approfitti per vendere i dispositivi di sicurezza a prezzi da mercato nero. Per le ffp2 si parte ad esempio da un minimo di 6.50 euro l'una per arrivare a 16 euro. Le ffp3, che prima non superavano i 4 euro, ora vengono vendute a quasi a 18 euro mentre le chirurgiche sono passate da meno di 50 centesimi a 2 euro. Il governo blocchi subito i prezzi e tuteli i cittadini. Non facciamo come per le siringhe che cambiavano prezzo a seconda della regione. Mi appello al ministro Speranza affinché venga subito definito e imposto un unico prezzo di vendita nazionale". (Com)