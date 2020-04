Coronavirus: assessore Lazio, arrivo paziente da Bergamo testimonia paese unito

- L'arrivo da Bergamo di un primo paziente presso il Covid center del campus bio-medico di Roma per essere curato in terapia intensiva "è la testimonianza sul campo di come il paese stia affrontando unito e solidale l'emergenza Covid per garantire anche alle aree più esposte in questo momento cure intensive alle persone che ne hanno più bisogno". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "È uno dei meriti del nostro Servizio sanitario nazionale", aggiunge Felice Eugenio Agrò, direttore area intensiva del Covid center del policlinico campus bio-medico di Roma. (Rer)