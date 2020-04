Coronavirus: Celli (Civica), servono investimenti per sport, cultura e danza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svetlana Celli, consigliera capitolina della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma e presidente della commissione Sport della Città metropolitana, chiede che si mettano in campo investimenti per lo sport, la cultura e la danza a seguito del blocco delle attività dovuto all'emergenza coronavirus. "A un mese dall'interruzione per l'emergenza coronavirus le associazioni di sport dilettantistico, come molte attività culturali, e tra queste il mondo della danza, contano danni elevatissimi - spiega Celli in una nota -. L'attività delle strutture sportive e culturali di base è fondamentale e necessaria per il benessere e la prevenzione della salute dei cittadini di ogni ceto e di ogni età. Il valore dello sport e della danza risiedono nella loro dimensione sociale e umana: l'incontro e il confronto che si creano in qualsiasi disciplina rendono l'attività fisica indispensabile alla buona salute e sono un collante straordinario della socialità. Tutto questo è venuto improvvisamente meno e costituisce il danno più grave subìto per l'emergenza". (segue) (Com)