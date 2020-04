Coronavirus: Celli (Civica), servono investimenti per sport, cultura e danza (2)

- "Le realtà delle strutture sportive dilettantistiche, delle scuole di danza, dei circoli culturali e ricreativi in questo momento sono in ginocchio - prosegue Celli -. Eppure tutte saranno domani necessarie per la ripresa e il benessere di tante persone, oggi costrette all'inattività e all'isolamento. Per questo servono da subito interventi ancora più forti di sostegno e rilancio, oltre alle diverse misure già messe in campo dal governo per ammortizzatori sociali e benefici fiscali o finanziari. Servono - spiega la consigliera di Roma torna Roma - inezioni di liquidità, sospensione di tutti i pagamenti, accesso a credito agevolato e indennizzi. Serve uno sforzo in più per tutte queste attività, necessarie al benessere di tutti soprattutto quando rappresenteranno il ritorno alla normalità per tantissimi ragazzi e per le persone di ogni età. La danza e lo sport non devono morire, proprio per la ricchezza che rappresentano per la collettività. Per questo faccio mio l'appello delle tante associazioni territoriali - conclude - e lo rivolgo al governo, ai ministri competenti, affinché intervengano con ulteriori provvedimenti da subito e ascoltino il grido di allarme delle molte realtà oggi in ginocchio".Così (Com)