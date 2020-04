Coronavirus: Martella (Pd), cabina di regia per ripartenza Paese

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Andrea Martella, ha ribadito la necessità di rispettare le regole per il contenimento del contagio da coronavirus e ha spiegato che per la "ricostruzione economica e produttiva" è stata "avanzata l'idea di una cabina di regia composta oltre che dal governo anche dalla forze sociali, gli Enti locali, le Regioni e le forze produttive" per studiare un "piano di riapertura" per contrastare "le conseguenze negative dallo stop dell'attività economica e produttiva". Il sottosegretario lo ha detto intervenendo a "Rainews24".(Rin)