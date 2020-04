Russia-Italia: tre aziende attive a Lipetsk donano aiuti al fondo regionale per il coronavirus

- Tre aziende italiane operanti nella Zona economica speciale di Lipetsk, hanno offerto 700 mila rubli (pari a circa 9 mila euro) cadauna al fondo regionale per la lotta al coronavirus. Come riferito dal vicepresidente di Gim-Unimpresa, Vittorio Torrembini, si tratta di Sest-Luve, che produce scambiatori di calore per il freddo, di Alu-Pro, che si occupa profili in alluminio, e di Fenzi, che realizza agenti chimici per il vetro. Sest-Luve fa parte del Gruppo Luve di Uboldo (Mi) che nei giorni scorsi ha effettuato una donazione di 300 mila euro per gli stessi scopi in Italia. L'Associazione Gim-Unimpresa, alla quale dette aziende sono associate, ha invitato i propri iscritti a seguire l'esempio dei colleghi di Lipetsk. Si tratta di un gesto di solidarietà e di amicizia che rafforza i rapporti tra Italia e Russia e caratterizza le ottime relazioni che le nostre aziende intrattengono nel paese sia a livello politico che economico e sociale. (Rum)