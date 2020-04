Coronavirus: Salvini, Azzolina ascolti insegnanti, sindacati, studenti e famiglie

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, denuncia la situazione di "insegnanti precari buttati fuori dalle scuole dopo anni di lavoro, promozioni e '6 politico' per gli studenti senza neanche una valutazione, nuovi concorsi in piena epidemia, scuole paritarie in grande difficoltà, purtroppo ancora contagiati e deceduti tra il personale Ata, con le scuole ancora incredibilmente aperte". E su Facebook aggiunge: "Chiediamo al ministro della Scuola di ascoltare gli insegnanti, i sindacati, gli studenti, le famiglie. La scuola si fa insieme". (Rin)