Coronavirus: Martella (Pd), cabina di regia contro fakenews per corretta informazione

- Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Andrea Martella, il coronavirus si può sconfiggere anche "con una corretta informazione che aiuti cittadini a capire cosa sta succedendo". Intervenendo a "Rainews24", l'esponente di governo del Pd ha così spiegato la sua decisione di istituire una cabina di regia contro le fakenews che servirà per "combattere la disinformazione che rischia di indebolire il contenimento del contagio". Un'azione per "tutelare la salute dei cittadini contro le fakenews che possono creare caos e scompiglio", ha aggiunto.(Rin)