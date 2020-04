Coronavirus: Astorre (Pd), inaccettabile truffa su raccolta fondi

- Il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito all'indagine della Polizia postale che ha smascherato due raccolte fondi non autorizzate e sconosciute all'ente beneficiario a favore della terapia intensiva dell'ospedale Spallanzani e del San Camillo di Roma commenta: "È inaccettabile qualsiasi truffa nei confronti dei cittadini, ma lo è doppiamente se chi specula lo fa attraverso raccolte fondi fiittizie che sfruttano l'opera encomiabile degli ospedali in prima linea per combattere il coronavirus. Grazie all'impegno della Polizia postale, in campo per il controllo costante del web contro fake news e truffe on line". (Com)