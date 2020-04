Coronavirus: Boccia, in partenza con infermieri volontari verso Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta

- Nell'augurare una "buona domenica delle Palme a tutti", il ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie, Francesco Boccia, pubblica una foto su Twitter e informa: "Stiamo partendo per Genova con gli infermieri volontari che andranno in corsia negli ospedali in condizioni più critiche di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta". (Rin)