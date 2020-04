Coronavirus: seconda vittima in Georgia, casi totali salgono a 170

- Una donna di 81 anni è la seconda vittima del coronavirus in Georgia. Lo ha riferito Levan Ratiani, direttore della clinica First University, secondo cui la donna presentava delle altre patologie, fra cui problemi cardiaci. Ieri il paese caucasico ha registrato la prima vittima. Stando agli ultimi dati riportati, sono 170 i casi di coronavirus registrati in Georgia, con 5.067 persone in quarantena e 330 sono in stato di degenza. Sono 36, invece, le persone guarite dall’infezione. (Res)