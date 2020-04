Coronavirus: Polizia locale Roma, cordoglio per scomparsa Guastamacchia

- La Polizia locale di Roma si unisce al dolore della famiglia del sostituto commissario Giorgio Guastamacchia ed esprime cordoglio per tutte le vittime del coronavirus. Il comandante Antonio Di Maggio, in una nota, invia "il più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime della pandemia e un pensiero a chi è più esposto al rischio per garantire la salute di tutti. Un pensiero va a tutti i colleghi - afferma Di Maggio - che ci hanno lasciato a causa di questo male e ci stringiamo con affetto intorno ai loro familiari, senza dimenticare le migliaia di vittime provocate dal virus. Desidero esprimere il più sentito cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime di questa pandemia, senza tralasciare un pensiero a chi, per adempiere al proprio dovere, è esposto quotidianamente al rischio. Il mio plauso va a tutti coloro stanno svolgendo un lavoro infaticabile per tutelare la sicurezza e la salute della collettività". (Com)