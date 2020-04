Coronavirus: Fico, contro disagio psicologico sostegno in collaborazione con ministero Salute

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, riconosce il "lavoro costante" che le istituzioni stanno facendo su due fronti: "il contenimento del virus da un punto di vista sanitario e il supporto alle persone in difficoltà economica. Un lavoro quotidiano e instancabile, che non può permettersi pause". Ma sul suo profilo Facebook la terza carica dello Stato evidenzia: "C'è però anche un altro fronte che non dobbiamo trascurare, quello del disagio psicologico. In queste settimane che hanno visto un cambiamento non indifferente delle abitudini, in questi giorni di preoccupazione e sofferenza, può crescere lo sconforto e le fragilità possono emergere e aumentare. Per combattere ansia, stress, smarrimento uno strumento di supporto esiste: il servizio di aiuto di psicologi e psicoanalisti, in collaborazione con il ministero della Salute". E rinvia alla pagina web dedicata. (Rin)