Coronavirus: Tajani (FI), decisioni Ue saranno testamento politico per generazioni future

- Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e del Partito popolare europeo, scrive che "le decisioni che dovremo affrontare nei prossimi giorni costituiranno il nostro testamento politico per le generazioni future. Cerchiamo di essere onesti con noi stessi: stiamo affrontando una prova esistenziale e se non saremo in grado di superarla, la nostra Unione sarà completamente rasa al suolo". In una lettera inviata ai deputati europei del Ppe e pubblicata dal quotidiano "Avvenire", l'ex presidente del Parlamento europeo prosegue: "La risposta all'emergenza sanitaria è stata inadeguata e ha incrementato il sentimento anti europeista tra i nostri cittadini. Abbiamo quindi il dovere di reagire con determinazione alla recessione economica in atto, che sta provocando effetti sociali devastanti. Basti pensare alla disoccupazione. Secondo la nostra tradizione cristiana - ricorda - principi come solidarietà e bene comune dovrebbero essere i nostri punti di riferimento costanti. E lo dovrebbero essere a maggior ragione nel mezzo di questa crisi". (Rin)