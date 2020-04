Coronavirus: Papa ai giovani, guardate ai veri eroi di questi giorni

- Durante la messa della Domenica delle Palme celebrata in una Basilica di San Pietro quasi deserta e in diretta streaming a causa delle misure contro il coronavirus il Papa ha invitato i giovani “a guardare ai veri eroi” di questi giorni e non a chi ha denaro e successo. “Sono quelli che danno se stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita, non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri. Ci guadagnerete. La vita è un dono che si riceve donando”, ha dichiarato papa Francesco. Nella sua omelia, il Papa ha riflettuto sui tempi che l’umanità si trova vivere a causa della pandemia: “Il dramma di questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio. A riscoprire che la vita non serve se non si serve. La vita si misura sull’amore. In questi giorni santi a casa stiamo davanti al Crocifisso che è la misura dell’amore di Dio per noi. Davanti a Dio chiediamo la grazia di vivere per servire. cerchiamo di contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca pensiamo al bene che possiamo fare”.(Res)