Coronavirus: Delpini, questa Pasqua ci mancherà ma creiamo momenti di preghiera a casa

- L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, durante la celebrazione della Domenica delle Palme, avvenuta senza popolo nella cattedrale del Duomo, ha invitato i fedeli a seguire le celebrazioni della Pasqua attraverso le trasmissioni televisive: "Seguire le celebrazioni in televisione non è come partecipare però bisogna che almeno in casa ci sia un clima di raccoglimento che predisponga a partecipare almeno con lo spirito e con l'attenzione - ha dichiarato Delpini - È stato raccomandato di vivere anche dei momenti di preghiera in famiglia, nella chiesa domestica, e quindi invito anche a creare queste occasioni. Certo, in questa Pasqua ci mancherà molto quella che è la forma normale di partecipazione, ci mancheranno molte cose, cerchiamo però almeno di far sì che quello che possiamo fare sia fatto bene e ci aiuti a vivere il mistero della Pasqua". "Invoco la benedizione del Signore per tutti, che entri in tutte le case, in tutte le condizioni, che porti sollievo e fiducia, e il senso della presenza di Dio a chi è solo, a chi è in famiglia, a chi è malato, a chi è stremato dal lavoro, per tutti la benedizione del Signore sia un incoraggiamento" ha concluso Delpini. Alla celebrazione in Duomo, in rappresentanza di tutti i cittadini e fedeli erano presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, e il prefetto di Milano Renato Saccone, seduti lontano uno dall'altro per mantenere le distanze di sicurezza, e indossando la mascherina.(Rem)