Coronavirus: Laforgia (Leu), no a cabine di regia, al Parlamento ruolo centrale

- Il senatore di Liberi e uguali e coordinatore del movimento politico èViva, Francesco Laforgia.afferma di leggere "di 'cabine di regia', 'comitati di controllo' per il dopo crisi" e in una nota riconosce: "Che ci voglia l'aiuto di tutti, compresi presidenti di Regione e sindaci, nella ricostruzione mi sembra una ovvietà. Ma - obietta - l'unico organismo, in una Repubblica parlamentare, che ha il potere di indirizzo e di controllo e che deve svolgere un ruolo centrale nella gestione della crisi e del dopo è il Parlamento. Che nessuno pensi di inventare altri livelli di gestione e di controllo dei processi che aggiungerebbero ulteriore confusione in una fase delicata come quella che stiamo attraversando". (Com)