Serbia: ministro Difesa Vulin, presto completati i lavori dell'ospedale di Karaburma

- Il centro medico militare di Karaburma, un quartiere di Palilula nei sobborghi di Belgrado, sarà in grado di ricevere persone contagiate dal coronavirus già dalla giornata di domani. Lo ha detto il ministro della Difesa Aleksander Vulin, aggiungendo che i lavori in corso per costruire un moderno ospedale a Karaburma saranno completati entro due settimane. Come ha detto lo stesso Vulin, citato dalla stampa locale, grazie all'impegno dell'esercito serbo, attualmente sono stati garantiti al sistema sanitario circa 6 mila posti letto. (Seb)