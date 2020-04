Coronavirus: Leodori, grazie alla Polizia postale, pene dure per chi specula

- Il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, in merito all'operazione della Polizia postale che ha sventato una falsa raccolta fondi basata sul web ai danni dello Spallanzani e del San Camillo di Roma, ringrazia "le forze dell'ordine e la polizia postale per il grande lavoro che stanno portando avanti. Chi specula sulle raccolte fondi così come sui dispositivi di sicurezza è doppiamente criminale e va perseguito duramente". In una nota Leodori spiega: "È necessario stringere ancora di più i controlli, anche della polizia municipale per bloccare eventuali speculazioni sulle certificazioni e sui prezzi delle mascherine vendute ai cittadini che devono essere assolutamente garantiti". (Com)