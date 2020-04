Coronavirus: Kuwait, registra 77 nuovi casi, totale sale a 556

- Il Kuwait ha riportato 77 nuovi casi di coronavirus, portando a 556 il numero totale di contagi confermati nel paese. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute. Dei 77 casi, uno è un cittadino kuwaitiano che aveva viaggiato in Francia, mentre 74 casi sono persone che hanno avuto un contatto diretto con altri contagiati, riferisce il ministero. I registrati oggi includono: due kuwaitiani, 58 indiani, 8 pakistani, tre bengalesi, due egiziani e iraniani. Un totale di 17 persone stanno attualmente ricevendo un trattamento nell'unità di terapia intensiva e 99 persone si sono riprese dal coronavirus. Ieri il Kuwait ha riportato la prima morte per coronavirus, un cittadino indiano di 46 anni che aveva ricevuto cure nell'unità di terapia intensiva in una delle strutture del paese.(Res)