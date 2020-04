Coronavirus: Berlusconi, Pasqua ci dice che dopo il buio viene sempre la luce

- In occasione, oggi, della domenica delle Palma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rivolge a tutti "un pensiero di affetto, di solidarietà, di vicinanza, dal profondo del cuore" e un "messaggio speranza": "La Pasqua, e la primavera, ci dicono che dopo il buio viene sempre la luce, che possiamo credere nel futuro, che la vita vince sulla morte". Il leader azzurro lo scrive in un post su Facebook osservando come la celebrazioni quest'anno cadano "in circostanze del tutto insolite, molto tristi, molto dolorose" in cui "gli italiani e molti altri cittadini del mondo, trascorreranno questi giorni chiusi in casa, spaventati, confusi, feriti". E ricorda: "Alcuni devono piangere persone care scomparse, altri sono malati o hanno congiunti malati e sono in ansia per il loro destino. Tutti gli italiani sono angosciati per il futuro del Paese, dell’economia, delle imprese, del lavoro. Molte persone cominciano ad avere grandi problemi economici a causa del blocco delle attività. Molti - aggiunge - rischiano la vita per salvare quella degli altri o per aiutare la collettività".(Rin)