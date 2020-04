Coronavirus: oltre venti sanzioni per violazioni norme in provincia di Frosinone

- Oltre 20 persone sono state multate in provincia di Frosinone per aver violato le norme previste dal governo per il contenimento del contagio da Covid-19. Tra Ferentino e Anagni i carabinieri hanno sanzionato 5 persone, di queste un 35enne è stato anche denunciato per aver fornito false dichiarazioni sull’autocertificazione prevista per gli spostamenti. Tredici invece le sanzioni elevate a Cassino, dove una persona è stata segnalata perché consegnava alimenti da asporto due clienti. A Sora, invece, sono state tre le persone multate mentre ad Alatri sono state 4. Ad Alatri, inoltre, nel corso dei controlli i carabinieri hanno denunciato un 42enne che aveva venduto un furgone, a lui intestato, e che però era stato posto sotto sequestro nel 2018. (Rer)