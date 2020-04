Coronavirus: salgono a 4.475 i casi di contagio in Repubblica Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi confermati di coronavirus in Repubblica Ceca sono a oggi 4.475. Lo ha riferito il ministero della Salute di Praga, secondo cui 383 persone sono state ricoverate in ospedale a causa di complicanze durante il contagio e 86 di loro hanno necessità di essere curati in terapia intensiva. Sono 62 le persone decedute e 78 quelle completamente guarite. (Vap)