Nagorno-Karabakh: scontri lungo la linea di contatto, Azerbaigian denuncia nuove violazioni

- Ieri sera le forze armate armene avrebbero attaccato dei veicoli militari e civili nei pressi del villaggio azerbaigiano di Berkaber, nella regione di Ijevan, e i borghi di Farahli e Mazam, nell'area di Gazakh. È quanto riferito dall’ufficio stampa della Guardia di frontiera dell’Azerbaigian, secondo cui le provocazioni della parte armena sarebbero state interrotte grazie al fuoco di risposta. Prosegue, quindi, la recrudescenza delle violenze lungo la linea di contatto fra i due paesi registrata nell’ultima settimana in concomitanza con il quarto anniversario della cosiddetta guerra dei quattro giorni del Nagorno-Karabakh del 2016. In settimana non è la prima volta che l’Azerbaigian denuncia delle violazioni della tregua dalla parte armena, mentre da Erevan sono emerse delle rimostranze per il ferimento di un ragazzo lungo la linea di contatto e la morte di un militare del regime che di fatto controlla la regione occupata del Nagorno-Karabakh. (segue) (Res)