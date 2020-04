Corea del Sud: coronavirus, 81 nuovi casi nelle ultime 24 ore

- La Corea del Sud ha registrato 81 nuovi casi Covid-19 nelle ultime 24 ore; 138 persone sono guarite nello stesso periodo: lo riferisce il Centro per il controllo e la prevenzione delle mattie coreano, secondo cui un totale di 40 casi appena registrati sono casi importati. Ieri erano statoi registrati nel paese 94 nuovi casi di coronavirus. Ci sono ora 10.237 casi confermati di coronavirus in Corea del Sud e 183 morti per la malattia.(Cip)