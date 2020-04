Egitto: coronavirus, Chiesa copta ortodossa sospende celebrazioni pasquali

- La Chiesa copta ortodossa egiziana ha deciso di sospendere i riti della Settimana santa e le celebrazioni pasquali come parte degli sforzi per arginare la diffusione del coronavirus. Lo ha riferito il patriarcato copto ortodosso in una nota sul suo profilo Facebook. La decisione è stata presa lo scorso 3 aprile dal patriarca copto ortodosso Tawadros II durante una riunione con i vescovi. "Le preghiere, compresi i servizi della Settimana Santa, che sono considerati i riti più importanti nella Chiesa copta ortodossa, saranno sospese" fino a quando la pandemia non sarà contenuta, si legge nella nota. I riti della Settimana Santa precedono la domenica di Pasqua, che quest'anno sarà celebrata il 19 aprile dalla comunità ortodossa, una settimana dopo la Pasqua cattolica. Il portavoce della Chiesa copta ortodossa egiziana, Boulos Halim, ha affermato che si tratta di misure "senza precedenti e storiche" attuate per arginare la crisi. (segue) (Cae)