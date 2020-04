Egitto: coronavirus, Chiesa copta ortodossa sospende celebrazioni pasquali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 marzo, la Chiesa copta ha ordinato la chiusura di tutti gli edifici religiosi e sospeso i servizi pubblici per due settimane per combattere la diffusione del coronavirus. Con la decisione di sospendere i riti della Pasqua, queste misure continueranno fino a nuovo avviso. Al momento non è ancora chiaro se Tawadros II organizzerà una messa con alcuni religiosi e trasmessa in diretta televisiva nella notte di Pasqua. I cristiani copti sono la più grande minoranza religiosa non musulmana in Medio Oriente e rappresentano il 10-15 percento della popolazione egiziana (circa 100 milioni di persone), prevalentemente musulmana sunnita. Finora l'Egitto ha registrato 71 decessi su 1.070 casi confermati del nuovo coronavirus. Le autorità hanno imposto misure severe per limitare l'interazione sociale nel paese più popoloso del mondo arabo, incluso un coprifuoco notturno entrato in vigore la scorsa settimana. Coloro che violano le misure potrebbero rischiare multe fino a 4.000 sterline egiziane (250 dollari) e pene detentive. Le autorità hanno anche chiuso scuole e università, mentre il traffico aereo è stato bloccato fino al 15 aprile. (Cae)