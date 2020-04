Coronavirus: Polizia postale diffonde vademecum per le donazioni online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia postale e delle comunicazioni, dopo aver oscurato due raccolte fondi online non autorizzate, ha diramato un vademecum per evitare che simili fenomeni possano scoraggiare i cittadini dall’effettuare donazioni. In una nota la Polizia spiega che "le raccolte di fondi a scopo benefico necessitano di autorizzazione da parte dell’ente pubblico al quale la somma è destinata e che in genere la pubblicizza sulle sue pagine ufficiali. Pur essendo possibile che una raccolta fondi non autorizzata possa poi effettivamente giungere al destinatario indicato, è importante che il cittadino, prima di effettuare la donazione, verifichi se sulla pagina ufficiale del destinatario delle somme sia pubblicizzata l’iniziativa, facendo quindi riferimento alle coordinate bancarie indicate nella pagina ufficiale, che potrebbero essere differenti da quelle dell’iniziativa di cui è venuto a conoscenza. In caso di dubbio è importante non lasciarsi scoraggiare, ma contattare gli uffici della Polizia postale e delle comunicazioni sul territorio (facilmente rintracciabili sul web) o rivolgersi al sito ufficiale della Polizia postale e delle comunicazioni, raggiungibile all’indirizzo www.commissariatodips.it". (Com)