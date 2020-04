Energia: ambasciatore russo in Venezuela, prosegue la cooperazione petrolifera (2)

- La società russa ha annunciato nel fine settimana la cessazione delle sue attività in Venezuela e la vendita di tutte le attività nel paese a una società statale russa. “Rosneft ha siglato un accordo con una società che è interamente di proprietà del governo russo per la vendita di azioni e la cessazione della sua partecipazione a tutti i progetti in Venezuela, comprese le azioni delle società di produzione di Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda e Petrovictoria, in imprese di servizi petroliferi e operazioni commerciali. In base all'accordo, tutte le attività e le operazioni commerciali di Rosneft in Venezuela e relative al Venezuela saranno vendute, chiuse o liquidate”, si legge in una nota diffusa dalla società. L'ufficio stampa del governo russo ha confermato a “Sputnik” che una società statale (di cui non si conosce il nome) ha acquistato azioni di Rosneft in Venezuela. “Il governo russo ha acquisito beni in Venezuela da Rosneft. Il proprietario è una società interamente di proprietà della Russia”, ha detto l'ufficio stampa. (segue) (Rum)