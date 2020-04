Tunisia: forze di sicurezza uccidono due terroristi in un’operazione nella provincia di Kasserine

- Due militanti islamisti sono rimasti uccisi durane un’operazione antiterrorismo condotta da unità militari e della Guardia nazionale nell’area montuosa di Kasserine, nella Tunisia centro-occidentale. Lo ha dichiarato il ministero degli Interni in una nota. L'operazione antiterrorismo è ancora in corso e avviene in una zona vicina al confine con l'Algeria. L’area montuosa di Kasserine resta un nascondiglio scelto dai gruppi jihadisti attivi in Tunisia come Jund al Khilafa, affiliato allo Stato islamico, e Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi). Questa operazione arriva in un momento in cui il paese sta mobilitando tutti i suoi mezzi per limitare la diffusione dell'epidemia di coronavirus, che dall'inizio di marzo ha provocato 553 casi, tra cui 19 decessi. Dal 22 marzo è in atto un contenimento generale che resterà in vigore fino al 19 aprile.(Tut)