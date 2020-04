Ambiente: “La corsa all’Artico”, un’analisi sugli tutti gli aspetti del cambiamento climatico

- Il cambiamento climatico sta accelerando le dinamiche ambientali, in particolare nella regione dell’Artico, la più soggetta al fenomeno del riscaldamento globale. È questo uno dei temi affrontati nel libro “La corsa all’Artico” di Domenico Letizia, giornalista e analista, incentrato proprio sull’attualità economica, diplomatica ed ecologica in un’area che diventerà cruciale nei prossimi anni. Come si legge nella prefazione, curata dall’ex ministro dell’Ambiente e presidente della Fondazione “UniVerde”, Alfonso Pecoraro Scanio, “l’Artico è una zona strategica per l’attualità e il futuro del nostro pianeta. Non è un caso che le grandi campagne degli attivisti ecologisti si siano concentrate in Artico”. La vicenda dell’Artico, prosegue, “rappresenta un emblema della miopia della classe dirigente del nostro pianeta. Viviamo lo scioglimento dei ghiacciai, un fenomeno molto più preoccupante di quello previsto in passato dagli analisti e dagli attivisti”. Per questo motivo, si legge, sarebbe ora di iniziare a “riflettere sull’importanza e l’urgenza di un’azione mondiale, un piano di adattamento ai cambiamenti climatici per l’Artico, guidato dalle Nazioni Unite e da autorità internazionali che riescano a richiamare all’attenzione le visioni folli di alcune classi dirigenti politiche ed economiche”. Nel volume di Letizia si ricorda, inoltre, anche il protagonismo italiano, dall’azione del Cnr nelle isole Svalbard, dove il nostro paese pone tanta attenzione alla ricerca scientifica finalizzata allo studio e alla comprensione dell’emergenza climatica.(Res)