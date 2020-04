Roma: arrestate 5 persone per spaccio di droga

- Nel corso dei controlli straordinari della Polizia a Roma sono stati arrestati 5 spacciatori e sequestrati 1000 euro in contanti e 44 449,65 grammi di droga. In via dell'Archeologia i poliziotti sono intervenuti per una lite in famiglia e hanno notato in strada uno scambio tra due persone davanti a un'automobile. Il ragazzo all'esterno della vettura, alla vista degli agenti, ha iniziato a correre all'impazzata, ma è stato inseguito e bloccato: si tratta di un 19enne ungherese che, perquisito, è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette che conteneva anche 23 involucri di cellophane da 11 grammi ciascuno: dentro c'era della polvere bianca verosimilmente cocaina. Il ragazzo aveva addosso anche 180 euro nascosti nella banda elastica degli slip. Per questo è stato arrestato e dovrà rispondere di spaccio. (segue) (Rer)