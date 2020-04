Roma: arrestate 5 persone per spaccio di droga (2)

- Sempre in via dell'Archeologia un 37enne romano con precedenti alla vista dei poliziotti ha tentato di dileguarsi tra i palazzi, ma durante la corsa ha perso degli involucri contenenti cocaina. Quando i poliziotti sono riusciti a fermalo hanno proseguito i controlli presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto 2,76 grammi di hashish, la somma di 820 euro in contanti e un cellulare utilizzato per comunicare con i clienti. L'uomo ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria e dovrà rispondere del reato di spaccio. (segue) (Rer)