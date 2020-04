Roma: arrestate 5 persone per spaccio di droga (3)

- In via Michele Migliarini, all'angolo con via Alessandro della Seta, inoltre, è stato fermato un 43enne che non si era accorto di essere sorvegliato dalla Polizia e quindi aveva acquistato in strada della droga da rivendere. Il fornitore ha fatto perdere le sue tracce, mentre il 43enne è stato trovato in possesso di 5,45 grammi di cocaina. In via Collatina, invece, durante un controllo a un'autovettura Atac i poliziotti, con l'aiuto del cane Kara dell'unità cinofila, hanno arrestato un senegalese 33enne trovato in possesso di droga. Infine, nel parco adiacente a via Amico Aspertini e via Anton Domenico Gabbiani gli agenti hanno sorpreso un 23enne in possesso di 40 grammi di hashish e 0.4 grammi di cocaina. Il ragazzo ha tentato di scappare ma è stato bloccato. (Rer)