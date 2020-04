Svezia: crescono i casi di coronavirus, il governo è pronto a misure restrittive

- Aumentano a dismisura i casi di contagio da coronavirus in Svezia e il governo del paese scandinavo, dopo una prolungata reticenza, sembra intenzionato a invertire la rotta e attuare le misure restrittive applicate dalla maggior parte dei paesi europei. Secondo quanto riportato dai principali media di Stoccolma, infatti, il governo ha adottato una proposta legislativa che consentirebbe l’attuazione di misure di emergenza per combattere la pandemia di coronavirus senza l'approvazione del parlamento. La svolta delle autorità segue l’andamento dell’epidemia a livello nazionale: in Svezia, infatti, i casi di contagio stanno crescendo in maniera più rapida rispetto agli altri paesi scandinavi con 6.443 contagi e 373 morti. La proposta, tuttavia, necessiterà del sostegno delle forze di opposizione che, per poter esercitare una concreta attività di controllo, hanno chiesto l’autorizzazione per poter esaminare qualsiasi decisione presa dal governo ai sensi del decreto di emergenza. Il governo di Stoccolma auspica che la proposta venga approvata entro i prossimi giorni. Sinora, la Svezia ha evitato di attuare un blocco dello stesso livello degli altri paesi europei, pur adottando alcune restrizioni agli spostamenti delle persone e alle attività commerciali sportive professionistiche, oltre al divieto di assembramento per riunione di oltre 50 persone. (segue) (Res)