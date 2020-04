Svezia: crescono i casi di coronavirus, il governo è pronto a misure restrittive (2)

- Tuttavia le immagini pubblicate anche ieri sera che mostrano il centro di Stoccolma ancora affollato, con tante persone assembrate nei locali e nei parchi, sembrano un chiaro segnale di come la popolazione non abbia ancora colto la pericolosità del contagio. La decisione di non decretare il cosiddetto “lockdown”, infatti, consente a bar e ristoranti di restare aperti e alla popolazione di affollarsi in questi luoghi di ritrovo. Stessa situazione per quanto concerne il parco Kungstradgarden, uno dei centri di ritrovo fra i più noti della capitale svedese, dove abitualmente in questo periodo dell’anno gli abitanti della città si radunano il sabato pomeriggio per ammirare i ciliegi in fiore. Che ci si prepari tuttavia a un’inversione di marcia, tuttavia, emerge anche dalle parole del premier Stefan Lofven che, intervistato dal quotidiano “Dagens Nyheter” il ha ribadito di non voler sovraccaricare il sistema sanitario, pur ammettendo che bisogna “prepararsi a migliaia di vittime”. Secondo Lofven, l’emergenza proseguirà per diversi mesi ed è quindi “importante mostrare disciplina”. Una disciplina che, tuttavia, i cittadini svedesi non sembrano intenzionati a rispettare: “Ognuno decide come procedere per il distanziamento sociale e per rafforzare il sistema sanitario. Noi lo facciamo in un modo diverso”, ha detto il premier, difendendo la decisione di non applicare sinora misure più severe per limitare i contagi. (Res)