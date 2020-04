Roma: lite per futili motivi tra fratelli finisce in tragedia, un morto a Ciampino

- Una lite per futili motivi tra due fratelli è finita in tragedia. Il più piccolo, 41enne, ha accoltellato il più grande, 56enne, che è deceduto poco dopo. I fatti si sono verificati questa mattina, intorno alle 7, in via Cagliari a Ciampino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ciampino e quelli della compagnia di Castel Gandolfo.(Rer)