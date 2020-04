Cina-Russia: coronavirus, Pechino fornirà tute e maschere protettive

- La Russia e la Cina hanno raggiunto un nuovo accordo che prevede la fornitura alle autorità do Mosca di 1,05 milioni di tute protettive e 80 milioni di maschere mediche per combattere il Covid-19: lo ha detto Aleksej Gruzdev, viceministro dell'Industria e del Commercio russo. Il 2 aprile, il ministero dell'Industria e del commercio russo ha riferito che la Cina ha inviato in Russia una spedizione di 26 tonnellate di aiuti umanitari, composta da termometri a infrarossi, respiratori, tute protettive e altri dispositivi di protezione individuale. Simili aiuti umanitari sono stati forniti dalla Russia alla Cina quando il paese è stato l'epicentro dell'epidemia mondiale di Covid-19 a febbraio. Una spedizione di due milioni di maschere mediche è stata inviata in Cina, ha riferito il ministro dell'Industria e del commercio russo Denis Manturov l'11 febbraio. (Rum)