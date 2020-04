Regione Lazio: Barillari (M5s) lancia nuovo sito su Sanità, movimento si dissociò da primo

- Il consigliere regionale M5s del Lazio Davide Barillari lancia un nuovo sito internet dedicato alla Sanità laziale. "Partecipa. Informati. Online il nuovo portale dedicato alla Sanità della Regione Lazio. Area speciale dedicata all'emergenza Covid-19", scrive Barillari sulla sua pagina Facebook, pubblicando il link riconducibile al nuovo sito: "progettosalutelazio.it". Nei giorni scorsi, il consigliere grillino, aveva promosso un altro portale sulla sanità laziale, con un dominio simile a quello dell'assessorato alla Sanità. Usando il logo del movimento aveva scatenato diverse polemiche e critiche. A prendere le distanze dall'iniziativa di Barillari era stato anche il suo stesso gruppo consiliare regionale e poi il blog delle stelle. Tanto che il collegio dei probiviri, come da statuto e codice etico del Movimento 5 stelle, dovrà esprimersi sulla sua espulsione. Il nuovo portale, invece, tra le note legali in home page, precisa che non "è riconducibile in alcun modo a siti istituzionali della Regione Lazio". Anzi presenta il link al sito istituzionale del Sistema sanitario regionale. Infine, sempre in home page si legge che il sito offre una "informazione libera e senza censura. Senza nessuna paura di raccontare la verità, anche se scomoda e molto fastidiosa per chi governa la Regione Lazio" (Rer)