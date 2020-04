Coronavirus: Amendola, serve concretezza dell’Unione europea

- Per affrontare la crisi derivante dalla pandemia del coronavirus serva una concretezza dell’Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, in un’intervista a “Skytg 24”. Secondo il ministro il tavolo negoziale “deve essere all’altezza di quella che è la crisi”, anzitutto per difendere la competitività dell’Europa. “Perché da questa crisi noi dobbiamo guardare ad una rinascita dell’Unione europea” e per Amendola, per fare ciò sono “necessarie grandi risorse per affrontare la sfida”.(Res)