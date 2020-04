Roma: minimarket aperto dopo le 19, multato il gestore e negozio chiuso per 5 giorni

- Nonostante l'obbligo di chiusura alle 19 per tutti gli esercizi commerciali del Lazio, come da ordinanza regionale per contrastare il coronavirus, ieri sera un minimarket in via dei Campi Flegrei a Roma era ancora aperto poco prima delle 20. Il gestore, un 41enne del Bangladesh, stava vendendo merce a un cliente. I carabinieri che pattugliavano la strada sono quindi intervenuti e hanno imposto la chiusura temporanea del negozio, per 5 giorni e contestato una violazione amministrativa al titolare del negozio. (Rer)