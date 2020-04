Coronavirus: Amendola, servono strumenti nuovi per far fronte alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’obiettivo è la risposta alla recessione dopo l’emergenza coronavirus è necessario trovare dei meccanismi nuovi. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, in un’intervista a “Skytg 24”. Secondo il ministro in questi giorni sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) “se ne leggono tante” e finora l’idea di “un Mes senza condizionalità è più un tema di agenzia”. Per Amendola sul piano negoziale all’interno dell’Unione europea occorre discutere di politiche fiscali coordinate e alcune misure come il fondo europeo contro la disoccupazione, noto come Sure, vanno in questa direzione. Il ministro ha osservato che è necessario in questo momento, guardare maggiormente all’obiettivo prima che allo strumento. “Noi lo abbiamo detto in maniera seria” ha sottolineato Amendola, “siamo per una risposta all’altezza della crisi”. Il ministro ha sottolineato che il governo italiano è “disponibile a qualsiasi soluzione”, precisando che non possono essere utilizzati strumenti già esistenti, ma servono “strumenti nuovi”. Infatti per Amendola, il mercato interno ha catene di valore e produzione integrate e ciò rende simmetrica la crisi in corso che riguarda l’economia reale che tocca tutti i 27 paesi dell’Ue. “Nessuno se la cava da solo e nessuno può cavarsela da solo”, ha dichiarato Amendola.(Res)