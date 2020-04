Coronavirus: Sala, riapertura chiese a Pasqua? Non sono d'accordo, Salvini se vuole chieda ordinanza a Regioni che governa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Matteo Salvini vuole davvero riaprire le chiese per Pasqua allora chieda alle due Regioni governate dalla Lega, Lombardia e Veneto, un'ordinanza in questo senso. Sono le parole che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rivolge al leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo quotidiano collegamento da Palazzo Marino per un messaggio alla cittadinanza: "Oggi è la Domenica delle Palme, mi sono sempre imposto in questo spazio di evitare polemiche e di usare toni moderati e lo farò, però a Matteo Salvini devo rivolgere un'osservazione e una domanda - ha detto il primo cittadino - visto che chiede la riapertura delle chiese per Pasqua. L'osservazione è che io non sono d'accordo perché penso che in questi momenti la propria fede possa e debba essere anche forse un fatto personale e privato, ma la domanda è: se tu vuoi veramente arrivare a far aprire le chiese, se non è solo un titolo per un giornale, allora devi fare una cosa molto chiara, devi chiedere o alla Lombardia o al Veneto, regioni che governi, di fare un'ordinanza in questo senso, se no siamo sempre alla ricerca delle parole e non dei fatti".(Rem)