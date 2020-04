Roma: rinviato a data da destinarsi il pride in programma a giugno

- Il Roma pride 2020 è stato rinviato. Lo comunica in una nota il Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, che organizza la manifestazione dalla prima edizione del 1994. L'attuale situazione, in cui il nostro paese sta affrontando il momento più drammatico dal dopoguerra, ha portato gli organizzatori alla scelta, seppur difficile, di tutelare la salute della propria comunità rinviando la manifestazione in programma il 13 giugno a data da destinarsi, quando i rischi saranno completamente contenuti ed arginati, si legge nella nota. Il pride però non si ferma ma cambia. Il 27 giugno si svolgerà il global pride, manifestazione online organizzata dai grandi network internazionali dei pride, Epoa e Interpride, di cui fa parte anche il Circolo Mario Mieli. (segue) (Com)