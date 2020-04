Roma: rinviato a data da destinarsi il pride in programma a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scendere in piazza e occupare lo spazio e il dibattito pubblico con i nostri corpi, le nostre lotte e i nostri desideri, fa parte della storia del nostro movimento ed è difficile sapere di non poterlo fare proprio a giugno, mese in cui si ricordano i moti di Stonewall del 1969 - dichiara Sebastiano Secci, portavoce del coordinamento politico del Roma pride e presidente del Circolo Mario Mieli -. La piazza, tuttavia, specie alla luce del momento drammatico che stiamo vivendo, non può davvero essere, l'unico modo in cui riusciamo incidere nella vita e nella storia del nostro paese. Stiamo lavorando perché il messaggio politico del pride risuoni comunque quest'anno, seppur con modalità inedite, per continuare a far ardere il nostro orgoglio, preparandoci, non appena questo sarà possibile, a riempire nuovamente le strade delle nostre città. Abbiamo davanti una sfida inedita, ma anche l'occasione di riflettere su cosa ci unisce e su cosa ci rende ancora comunità oggi, nonostante la sofferenza, la distanza e tutte le difficoltà che stiamo vivendo". (Com)